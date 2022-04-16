В Україні вбито ще одного генерала рашистів

Кількість російських генералів, ліквідованих в Україні, збільшилась.

Як повідомляє видання «Фонтанка», у суботу, 16 квітня в Петербурзі поховали заступника командувача 8-ї армії генерал-майора Володимира Фролова.

При цьому прес-служба міської адміністрації повідомляла, що генерал «загинув смертю хоробрих» у боях з українською армією.

За інформацією видання, 12 квітня в Петербурзі ховали ще одного російського офіцера, якого ліквідували в Україні — підполковника Міраса Башакова.

Нагадаємо, що серед ліквідованих в Україні називають генерал-майорів: заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Андрія Суховецького, начальника штабу та першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Віталія Герасимова, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва, командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомеда Тушаєва Також повідомлялося, що загинув командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил росії генерал-лейтенант Андрій Мордвічов і командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії Яків Резанцев.

Фото з Вікіпедії

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