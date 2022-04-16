30.33 / 31.67 32.95 / 34.50
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні вбито ще одного генерала рашистів

17:02 16 квітня 2022
Погони генерал-майора армії росії

Кількість російських генералів, ліквідованих в Україні, збільшилась.

Як повідомляє видання «Фонтанка», у суботу, 16 квітня в Петербурзі поховали заступника командувача 8-ї армії генерал-майора Володимира Фролова.

При цьому прес-служба міської адміністрації повідомляла, що генерал «загинув смертю хоробрих» у боях з українською армією.

За інформацією видання, 12 квітня в Петербурзі ховали ще одного російського офіцера, якого ліквідували в Україні — підполковника Міраса Башакова.

Нагадаємо, що серед ліквідованих в Україні називають генерал-майорів: заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Андрія Суховецького, начальника штабу та першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Віталія Герасимова, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва, командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомеда Тушаєва Також повідомлялося, що загинув командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил росії генерал-лейтенант Андрій Мордвічов і командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу росії Яків Резанцев.

Фото з Вікіпедії

448

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Погони генерал-майора армії росії

В Україні вбито ще одного генерала рашистів

Дитина зі зброєю

В ОРДЛО окупанти розпочали мобілізацію дітей: вже є перші загиблі (фото)

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Вадим Постолюк

«Рашисти палили йому ноги паяльною лампою»: під Києвом знайшли заміноване тіло викраденого окупантами чоловіка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.