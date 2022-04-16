Після «бесіди» з перевіряльниками з ФСБ зник один із ватажків бойовиків «ДНР» Басурін, — розвідка

За даними української розвідки, після спілкування зі співробітниками ФСБ у невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна — «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР». Розправу над ним пов'язують із необережною заявою, яка розкрила плани росії застосувати хімічну зброю проти українських захисників Маріуполя.

У ГУР Міноборони України зазначають, що росіяни репресують командирів, які не виправдали очікувань у війні з Україною. Зокрема, в окупованій Горлівці кілька тижнів працювала комісія росії, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

«З'ясувалося, що згідно з доповідями командирів, до початку війни бригада була на 100% укомплектована особовим складом. Проте після початку бойових дій з'ясувалося, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу. Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт і вивезено у невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно, співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів — невідома», — додали в Головному управлінні розвідки.

Раніше у розвідці повідомляли, що в ОРДЛО мобілізують і пенсіонерів, і студентів, і осіб з інвалідністю. А омбудсменка Людмила Денісова розповідала про мобілізацію неповнолітніх — підлітків, які брали участь у «військово-патріотичних клубах».

Фото ГУР МО

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