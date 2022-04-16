В ОРДЛО окупанти розпочали мобілізацію дітей: вже є перші загиблі (фото)

Окупаційна влада «ЛДНР», яка «мобілізовувала» чоловіків старше 60 років і студентів, наразі взялася за неповнолітніх.

Як повідомляє омбудсменка Людмила Денисова, до лав незаконних збройних формувань проводиться мобілізація дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах».

«За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі, зокрема Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Спадкоємці перемоги» Територіального штабу м. Комсомольське ГО «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія», — йдеться у повідомленні.

Іван Шифман

Людмила Денисова зазначила, що росія, пропагуючи вступ до армії цивільного населення, включаючи дітей, на тимчасово окупованих територіях грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дітей у збройних конфліктах.

Про проблеми з мобілізацією в окупантів говорив і терорист Ігор Гіркін (Стрілков), передає «Україна 24». Він, зокрема, стверджував, що у Донецьку та Луганську в армію забирають навіть 40−60 літніх викладачів вишів, і що студентів забрали ще 3 тижні тому. При цьому більшість мобілізованих не вміє перезаряджати автомат. Гіркін також казав, що кадировці відмовляються йти на передову — вони знаходяться на 2−3 лінії фронту.

Раніше українська розвідка повідомляла, що окупаційні адміністрації відправляють на фронт людей з інвалідністю, а також працівників «стратегічних» підприємств.

Фото Pixabay

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