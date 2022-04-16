«Кладовище танкової дивізії з рф»: у мережі показали все, що лишилось від техніки рашистів на Чернігівщині

На фейсбук-сторінці Крутівської ОТГ (Чернігівська область) поділились світлинами, на яких зафіксовані залишки 90-ї танкової дивізії (Єкатеренбург), яка місяць знаходилася у Ніжинському районі. Нелюди руйнували села, вбивали людей, пили та крали…

«Ці мразі проходили й через наші села, частина дивізії розбила штаб у Хорошому Озері та звідти намагалася пройти Ніжин, — йдеться у повідомленні. — У самому Ніжині в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено: 5 будівель комунальної власності, 25 багатоповерхових будинків, 54 приватні будинки, 1 підприємство… На фото — результат роботи наших ЗСУ. У боях відзначилась і тероборона Ніжина (в лавах котрої воювали й козаки з нашої громади), яка стояла на передових блокпостах та проводила зачистку. Багато роботи нашими козаками з тероборони було докладено для того, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки. Шана всім, хто, взявши до рук зброю, став на захист держави. Слава Україні!»

Додамо, що підрозділи 90-ї танкової дивізії дислокуються у Свердловській й Челябінській областях. З'єднання входить до складу Центрального військового округу. Під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А. Захарова. В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. Воювали бійці дивізії і на Сіверському напрямку — Чернігові, Ніжині… І, як бачимо, краху зазнали й там.

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