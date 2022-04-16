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Україна

Число вбитих в Україні рашистів перевищило 20 тисяч: Генштаб ЗСУ озвучив нові дані про втрати ворога

11:54 16 квітня 2022
Башта танку

Окупанти зосередили основні зусилля на спробах просунутися в Донецькій та Луганській областях — за минулу добу ЗСУ відбили десять атак ворога, знищивши три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи супротивника, а також захопили один бронетранспортер ворога.

За даними Генштабу ЗСУ, угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу вражено сім повітряних цілей: один літак, один гвинтокрил, три БПЛА та дві крилаті ракети супротивника. Втрати в живій силі ворога на ранок суботи, 16 квітня, перевищили 20 тисяч.

Порівняно зі вчорашнім днем картина наступна:

Тим часом, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN озвучив втрати ЗСУ, передає «Україна 24». За його словами, з 24 лютого загинули від 2500 до 3000 військовослужбовців, близько 10 000 військовослужбовців зазнали поранень, але «важко сказати, скільки з них виживе».

«Про мирних жителів говорити дуже складно, тому що південь нашої країни, де блокуються селища та міста — Херсон, Бердянськ, Маріуполь, та район на схід, де знаходиться Волноваха, — ми просто не знаємо, скільки людей загинуло у тій зоні, яка заблокована» , — зазначив він.

Раніше в українській розвідці, яка перехопила розмову одного з окупантів, повідомляли, що рашисти «рівнятимуть із землею» Лисичанськ та Сєверодонецьк, якщо до 10 травня не буде «прогресу».

Фото Генштабу ЗСУ

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