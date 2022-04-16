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«путін реалізує в Україні свої збочені мрії»: окупанти ввели в Маріуполі трудовий обов'язок

11:27 16 квітня 2022
Маріуполь

Російські військові, які знищили Маріуполь жорсткими бомбардуваннями та обстрілами, запроваджують у місті «трудову повинность» — мешканців міста змусять розбирати завали, обіцяючи за це годувати.

«Освенцим — можемо повторити? путін, вірний послідовник гітлера і сталіна, реалізує в Маріуполі свої збочені мрії. Геноцид, крематоріъ, гетто, а тепер і ГУЛАГ. Це все ми бачимо в місті зараз. Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинность на розборі завалів», — повідомляють у маріупольській міськраді.

Депутати зазначають, що рашисти тримають весь Маріуполь у заручниках і поступово перетворюють його на один великий трудовий табір: «У 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм. Але цей вірус чистого зла відродився в росії. Світ повинен це зупинити, поки не пізно» .

А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти з 18 квітня хочуть закрити місто на в'їзд та виїзд, а також заборонити пересування районами, щоб провести фільтрацію всіх чоловіків. Частину з них хочуть мобілізувати.

Раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі рашисти фотографуються із тілами вбитих ними місцевих жителів.

Окупанти розпочали ексгумацію тіл, похованих поза цвинтарем, і забороняють родичам ховати загиблих.

Фото міськради Маріуполя

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