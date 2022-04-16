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Україна

ЗСУ закошмарили російську авіацію, але успіхів на полі бою ще не достатньо для перемоги, — Зеленський

8:14 16 квітня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з усіма керівниками силового блоку держави, головною темою якої став Маріуполь.

Про це він розповів у своєму черговому відеозверненні. За його словами, українські захисники досягли значних успіхів на полі бою, але їх ще замало, щоб очистити територію України від окупантів.

«Завдання номер один — найшвидше досягнення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізують контрнаступи. Вони вже так закошмарили — у правильному сенсі цього слова — російську звичайну авіацію, що вони змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки», — зазначив Зеленський.

Щодо санцій, які були запроваджені світовою спільнотою у відношенні країни-агресора, то, за словами президента, вони «дуже серйозні» та «економічно болючі», однак їх недостатньо, щоб російська військова машина залишилася без засобів існування.

«Просуваємо сильніші, руйнівніші», — сказав Зеленський і додав: «Я завжди говорю всім нашим партнерам, з якими обговорюю це питання, що від обсягу підтримки України безпосередньо залежить і настання миру. Залежить буквально те, скільки ще українців та українок встигнуть убити окупанти».

За словами президента, черговий санкційний пакет повинен містити відмову від російської нафти. «Загалом демократичний світ має визначитися з тим, що гроші росії за енергоресурси — це справді гроші на руйнування демократії. Коли ці рішення будуть, ми зможемо побачити, що мир наближається», — наголосив він.

Раніше у своєму відеозверненні Зеленський заявляв, що в росії сумніваються у своїй здатності зламати українців.

Фото Офісу президента

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