В Україні від мобілізації звільнили частину студентів та викладачів: хто може розраховувати на відстрочку

Рада проголосувала проект закону, яким право на відстрочку від мобілізації у ЗСУ поширене на учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (досі таке право мали лише студенти та викладачі ВНЗ).

Як роз'яснили в Міністерстві освіти і науки, новації мають забезпечити нормальне проведення навчального процесу та практичну підготовку в закладах професійної освіти. З іншого боку, вони сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема, будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками, тобто представниками тих професій, брак яких гостро відчуватиметься в умовах повоєнного періоду.

«Нестача кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшому відновленні економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення» , — заявили в Міносвіти.

Нагадаємо, напередодні депутати парламентської більшості відмовилися підтримувати законопроект про кримінальну відповідальність для чоловіків призовного віку, що залишили країну.

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