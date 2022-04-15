Забороняють ховати та розкопують могили: у Маріуполі рашисти приховують вбивства людей

У Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію тіл, які були поховані поза кладовищами. Також вони забороняють родичам ховати загиблих. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у телеграмі.

«Новий рівень «зачисток» від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків, — йдеться у повідомленні. — Більше того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, невідомо.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами приховати сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті".

Але, кажуть у мерії, в орків нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі рашисти фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів та влаштовують крематорії.

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