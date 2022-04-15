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ЗСУ продовжують «опускати» в рейтингу «другу армію світу»: знищено ударний вертоліт путіна і рознесено на шматочки артилерійську батарею

18:08 15 квітня 2022
ЗСУ продовжують «опускати» в рейтингу «другу армію світу»: знищено ударний вертоліт путіна і рознесено на шматочки артилерійську батарею

Поки окупанти намагаються захопити чи стерти з лиця землі українські міста, українські воїни успішно вдосконалюють свою майстерність, швидко та ефективно вражаючи ворога.

Так, напередодні бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» збили вертоліт Ка-52 російських окупантів, йдеться на сторінці холодноярців у соціальній мережі.

Останки грізної "птиці"

«Окупанти планували вражати техніку та живу силу холодноярців, втім, наші бійці внесли свої корективи до їхніх планів та відправили їх пілотів на концерт Кобзона», — йдеться у повідомленні.

Після поразки гелікоптера справу довершив вогонь

А воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка навіть знищили артилерійську батарею окупантів.

«ЗСУ продовжують впевнено спускати «другу у світі армію на нижчі рядки рейтингу», — йдеться у повідомленні бригади у Facebook.

Зазначається, що 59 бригада також активно «мінусує» ворожі підрозділи.

«Ніколи не думала, що отримуватиму задоволення і спокій від відео про бойові дії, але переглядаю та отримую задоволення та впевненість, що наші хлопці діють чітко, професійно, це дає їм сил та впевненості у їжі до перемоги! А нам впевненість у завтрашній мирній Україні. Слава ЗСУ!» — пишуть у коментарях вдячні українці.

Нагадаємо, українські воїни розповіли про маневр, за допомогою якого їм вдалося стримати ворога під Києвом.

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