Нехай окупанти і нарощують чисельність підрозділів: командувач силами оборони Наєв розповів, завдяки чому Україна переможе путіна у війні

Корабельні угруповання та авіація Росії щодня завдають систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це йдеться у зверненні Командувача сил оборони Сергія Наєва до українців у Facebook.

«Ворог продовжує частково блокувати місто Харків і здійснює обстріл міста з артилерійських систем різних калібрів та реактивних систем залпового вогню. Проводить перегрупування та нарощування чисельності своїх підрозділів, а також поповнення боєзапасу», — сказав він.

При цьому командувач зазначив, що підрозділи сил оборони продовжують зміцнювати укріплення і героїчно виконують поставлені завдання щодо захисту держави. Крім того, не залишається байдужим і громадянське населення.

Зокрема, харків'яни разом із комунальними службами міста роблять усе можливе, аби підтримувати життєдіяльність Харкова. Прибирають місто від завалів та сміття після бомбардувань.

Саме у такій самоорганізації громадян, вважає Наєв, і криється успіх України у війні.

«Ворог не пройде там, де один за всіх — і все за одного. Вся сила в нашій єдності! Україна — велика і різноманітна держава. Це нормально, що кожному регіону притаманні свої особливості. Але коли в наші двері стукає лихо, ми відкладаємо в бік усі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну. Так було, є і буде», — наголосив Командувач силами оборони.

Нагадаємо, напередодні наші ЗСУ здобули знакову перемогу на морі, знищивши флагман ЧФ Росії «Москва». як зміниться ситуація на півдні України після знищення крейсера, пояснив речник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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