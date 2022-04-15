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Україна

Наче 300 спартанців: українські воїни розповіли, як під Києвом вдалося стримати ворога на одному із напрямків.

16:17 15 квітня 2022
Наче 300 спартанців: українські воїни розповіли, як під Києвом вдалося стримати ворога на одному із напрямків.

Під час війни росії проти України наші воїни б'ються з ворогом не лише за допомогою зброї, а й також використовуючи кмітливість, винахідливість та неймовірне везіння.

Про один із таких випадків розповіли у Генштабі ЗСУ, порівнявши 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців із трьома сотнями спартанців — їм вдалося стримати багатотисячне угруповання російських військ, яке намагалося через село Мощун прорватися до Києва.

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Про те, як все відбувалося, розповіли самі бійці — виявляється, вони заздалегідь здогадалися знищити міст через Ірпінь, чим позбавили ворога можливості продовжити наступ.

І скільки потім путінці не намагалися налагодити переправу, в них нічого не вийшло.

На жаль, свою агресивність ворог «зганяв» на мирних жителях, вчиняючи звірства та розправи.

«Світ також повинен знати про звірства росіян щодо мирного населення і про наш всенародний опір окупантам», — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше українські військові показали відео бою українського бронетранспортера та путінського танка, прокоментувавши бій риторичним питанням «Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі?».

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