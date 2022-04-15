«Зеонбуд» звернувся з пропозицією до Кабміну

6 квітня ТОВ «Зеонбуд» як оператор цифрової телемережі «Т2» звернулось до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі — Нацрада) з пропозицією перевести роботу мережі в режимі двох мультиплексів, що дало б можливість зекономити 145 мільйонів коштів державного бюджету, а також кардинально зменшити витрати телекомпаній на мовлення в цифровій мережі. А вже 9 квітня отримали категоричну відповідь — ні, повідомили в пресслужбі компанії.

«До аналізу аргументів Нацради повернемось трохи далі, а спочатку пояснимо ситуацію „на прикладі“, — говориться у заяві компанії. — Якщо вам потрібно перевезти 40 тон вантажу і ви маєте чотири автомобілі вантажопідйомністю по 20 тон. Очевидно, що ви завантажите повністю 2 автомобілі, а не чотири по половині. І це правильне рішення. Отримаєте значну економію на пальному, заробітній платні водіїв, витратах на обслуговані і таке інше».

В пресрелізі повідомили, що саме така ситуація склалася і в цифровій мережі Т2.

«Ми маємо чотири мережі МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5, а кількість каналів у 2 рази меншу. Тому і звернулися до Національної ради з пропозицією перейти на роботу тільки у двох мережах, адже йде війна, рекламний ринок впав, телеканали транслюють Марафон, їх платоспроможність на нулі. Потрібно шукати шляхи економії, виживання».

Більше того, наголосили в компанії, враховуючи важливість доступу громадян до інформації, РНБО ухвалила рішення, яким зобов’язала Кабінет міністрів профінансувати витрати з експлуатації телемережі: «Таким чином, мова вже йде про економію державних коштів. А 145 мільйонів гривень — це не малі гроші, тим більше в умовах, коли кожна вільна гривня мусить йти на Збройні сили України».

У компанії не розуміють позицію Нацради, як державного органа, який може бути проти значної економії державних коштів під час війни та ще й на підставі двох неспроможних аргументів:

«Перший аргумент — телеглядачам буде потрібно пересканувати канали. З точки зору Нацради, це «призведе до катастрофічних наслідків» (!?). Дуже дивний аргумент, адже 29 березня Нацрада прийняла рішення про зміну розташування каналів у мережі, що теж пов’язане з необхідністю сканування каналів, і жодного слова про катастрофічність.

Другий аргумент — зменшиться покриття мережі, а підстава для такого висновку — порадились з фахівцями Концерну РРТ. Цей аргумент ще більш безпідставний, ніж перший, — говриться у пресрелізі компанії та зазначається, що у Концерні РРТ не має жодного фахівця з питань радіочастотного планування, як і відповідного технічного забезпечення для виконання аналізу покриття цифрових мереж. Тому Концерн РРТ взагалі не може бути експертом в цьому питанні, тим більше, що Концерн РРТ — зацікавлена сторона.

«Зміни, які ми пропонуємо, взагалі не стосуються параметрів передавачів, а відповідно, й покриття. Наприклад, якщо пересадити частину пасажирів з одного автобусу в інший, то очевидно, що кількість встановлених крісел в кожному з автобусів не зміниться, а от Нацрада намагається стверджувати, що зміниться.

Наша пропозиція, навпаки, покращить покриття, адже мережа МХ-1 має більше покриття за рахунок введення додаткових 21 передавальної станції, а ми пропонуємо збільшити кількість каналів саме в цьому мультиплексі.

Ми не можемо прийняти такі безпідставні аргументи Національної ради, особливо коли мова йде про економію сотень мільйонів державних коштів та майбутнє цифрового телебачення в країні, тому направили свою пропозицію прем’єр-міністру України, Раді національної безпеки та оборони, до ОП", — повідомили в «Зеонбуд».

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter