Троєщину «підключили» до зеленої гілки метро: у Києві запущено новий трамвайний маршрут

З п'ятниці, 15 квітня, у Києві запустили трамвайний маршрут № 28 Д, який з'єднає Троєщину з метро, що поступово повертається до попереднього графіка.

У КМДА уточнили, що трамвай йтиме від вулиці Милославської до станції метро «Позняки» з інтервалом руху у 20 хвилин.

КП «Київпастранс» загалом здійснює перевезення 62-ма автобусними маршрутами загальною кількістю 137 автобусів, на 12-ма трамвайними маршрутами загальною кількістю 57 трамваїв та 14-ма тролейбусними маршрутами загальною кількістю 35 тролейбусів. Приватні перевізники здійснюють перевезення 52-ма маршрутами загальною кількістю 250 автобусів.

Актуальний графік руху міського транспорту можна переглянути у додатку «Київ цифровий» .

Раніше у столиці відновили рух трьома мостами через Дніпро .

Фото КП «Київпастранс»

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