«Гарний знак»: Арестович пояснив, як зміниться ситуація на півдні України після знищення крейсера «Москва»

Затоплений крейсер «Москва» забезпечував прикриття з повітря для всього Херсонського угруповання окупаційних військ.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Крейсер повинен був забезпечувати прикриття висадки десанту в Одеській та Херсонській областях.

«Крейсер забезпечував протиповітряну оборону для десантних військ, на його борту знаходилася велика кількість комплексів С-300 морського базування, тому „парасольку“ він давав чудову», — зазначив він і додав, що для України втрата росією «Москви» — добрий знак, оскільки це полегшить становище української авіації на Південному напрямку.

Нагадаємо, що за інформацією українського командування, крейсер «Москва» був підбитий двома ракетами «Нептун» у Чорному морі неподалік Одеси. Внаслідок влучення на судні сталася пожежа. Міноборони РФ спочатку заперечувало знищення корабля, проте визнавало завдану шкоду. Пентагон, у свою чергу, поки не встановив обставини спалаху на «Москві», хоча підтвердив щонайменше один вибух на крейсері.

Фото з Вікіпедії

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