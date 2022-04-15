Рідна земля допомагає: ЗСУ показали відео сутички українського броньовика з танком ворогів

Українські воїни продовжують бити та виганяти окупантів із території нашої країни.

Відео одного з боїв опублікували у Генеральному штабі ЗСУ.

На ньому показано, як на дорозі в одному з населених пунктів зустрілися український бронетранспортер та путінський танк: «Російський танк проти українського БТРа. Як ви вважаєте, хто переміг на рідній землі?»

Результат сутички вирішено наперед: рельєф місцевості (або вміло обране місце для засідки) допомогли українським воїнам швидше зорієнтуватися і першими завдати удару, тому умовні «буряти» в танку напевно вирушили слідом за крейсером «Москва».

Результат ще однієї битви на сході країни показав радник голови МВС Антон Геращенко.

«От так українські прикордонники та ЗСУ смажать окупантів на сході України», — підписав він відео. На ролику видно техніку росіян, що горить. «Наша робота горить», — кажуть бійці.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ завдали двох ракетних ударів по флагману чф рф — крейсеру «Москва».

Фото Генштабу ЗСУ

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