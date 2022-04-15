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Україна

Ворог зазнає втрат, але намагається знищити ракетно-бомбовими ударами інфраструктуру України, — Генштаб ЗСУ

8:36 15 квітня 2022
Вибух

Почалася п'ятдесят перша доба протистояння України широкомасштаному російському воєнному вторгненню — противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі українських населених пунктів.

«На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не має», — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На території Донецької та Луганської областей за добу, що минула, ЗСУ відбили вісім атак противника — знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, а також одна артилерійська система рашистів.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

Ексклюзивний матеріал «Сергій Гайдай: «Найгірший сценарій — це виведення російських військ та відновлення території у межах, які були до 24 лютого» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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