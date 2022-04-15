Президент Володимир Зеленський відкинув тезу про загальне «історичне коріння», яке часто повторюють російські пропагандисти і президент росії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. «Давній Чернігів. Якому більше тисячі років. Який бачив стільки воєн і стільки загарбників, що хоча б у XXI столітті заслуговував на мир і спокій. Але… Прийшла росія. Прийшла з найгіршим, що Чернігів переживав за весь час з Х століття. З часів тієї Русі, на зв'язок з якою росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б себе. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони подібно — заради пограбування та знущань», — сказав очільник української держави.

За словами Зеленського, росіяни показали, що обрали головною мішенню свого нападу Донбас та хочуть його знищити. Крім того, окупанти примусово забирають жителів цих областей до своєї армії: «Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально у лоба нашій обороні. Вони руйнують міста та села Донбасу».

Президент додав, що «гордий та чепурний» Харків 80 років не бачив таких знущань, які принесла йому росія.

«Для чого його руйнувати? Чого можна добитися, спалюючи Харків? Що саме можуть дати росіянам руйнування на Салтівці чи на площі Свободи? І це вже не риторичні запитання. Це запитання про це, наскільки божевільне це вторгнення російської федерації. Наскільки воно самовбивче для усього, що росіяни ніби то „захищають“. Для російської культури, для зв'язків з цим народом, навіт для російської мови. росія випалює все це своєю зброєю», — впевнени президент.

Як відомо, тезу про «братські» народи використовує президент росії володимир путін, спекулюючи їм у ЗМІ та у бесідах із зарубіжними політиками. Раніше він навіть написав кілька псевдоісторичних статей про Україну та її народ. Російський президент вважає, що Україну створив Ленін і такого народу «не існує». Росіян він називає «слов'янами», а громадян росії, Білорусі та України «одним народом». Той факт, що сучасна росія — це переважно територія кочових ординських племен, російського президента не бентежить. Також він не згадує про Голодомор та інші спроби українського народу сформувати окрему від московського впливу державу.

Українська влада та український народ вважають ці слова помилкою та образою, бо не може бути «братським» народом, той, хто вчиняє геноцид та воює проти сусідньої країни.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада України закликала світове співтовариство визнати дії росіян у нашій країні геноцидом українського народу.

Фото Офісу президента

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