Близько 10:00 у четвер, 14 квітня, з ракетного крейсера чф рф «Москва», у який поцілили дві українські ракети, в окупований Севастополь доставлено 14 моряків.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, серед них — начальник медичної служби корабля.

«Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома», — додав журналіст.

До речі, турецькі мас-медіа стверджують, що Туреччина не допомагала російським військовим евакуюватися з крейсера. Таку інформацію раніше оприлюднив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Крім того, за твердженням міністра, турецька та румунська влада підтвердила, що судно було потоплено.

Тим часом народний депутат України Олексій Гончаренко цитує видання The Telegraph, яке стверджує, що без крейсера «Москва» чорноморський флот росії став дуже вразливим для ракет і безпілотників.

«Справа в тому, що це єдиний корабель у флоті, оснащений засобами ППО великого радіусу дії у вигляді С-300Ф. Таким чином, „Москва“ забезпечувала повітряне прикриття інших кораблів під час їхніх операцій, у тому числі обстрілів узбережжя та маневрів морського десанту. Про це також розповідав редактор „Думська net“, історик і військовий експерт Олег Константинов. Він пояснив, що після втрати крейсера висадка російського десанту в Одесі стає ще менш імовірною», — додав нардеп.

А політтехнолог Тарас Березовець наводить інформацію іншого видання — Defense Express, яке не виключає, що на крейсері «Москва» можуть бути ядерні боєголовки.

На думку фахівців, включаючи конструкторів та морських офіцерів, 16 одиниць протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан» можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною потужністю 350 кт або звичайною 500-кг фугасно-кумулятивною. На крейсері також може бути розміщена інша ядерна зброя. Наприклад, зенітна ракета для комплексу «Форт», морської версії С-300. Ракетний крейсер «Москва» входить до складу сил постійної готовності чорноморського флоту. Тобто за командою він за мінімальний час має вийти у відкрите море для виконання бойових завдань.

Раніше ЗСУ завдали удару по фрегату Росії «Адмірал Ессен», з якого обстрілювали Одесу.

Фото з Вікіпедії

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