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Україна

Усі засоби підійдуть: спецслужби росії запустили план проведення терактів на території рф, — РНБО

17:59 14 квітня 2022
ФСБ

Раніше українська розвідка попереджала, що російські спецслужби планують серію терактів на території росії. А тепер у РНБО заявили, що такий план почали впроваджувати у життя.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначає, що це робиться для нагнітання антиукраїнської істерії в росії.

«Станом на 14 квітня в російському прикордонні сталося вже кілька „терактів“, у скоєнні яких керівництво росії звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на губернатора Курської області заявили, що 13 квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. У повідомленні сказано, що обстріл здійснювався з лісосмуги на українській території. А ФСБ рф повідомила, що 14 квітня з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Раніше ексдепутата Держдуми Ілля Пономарьов, посилаючись на інсайдерів, попереджав, що ФСБ готує теракт у великому російському місті із сотнями жертв. Таким чином, путінський режим спробує виправдати запровадження загальної мобілізації.

Фото з Вікіпедії

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