Попри відсутність контролю в Маріуполі, який рашисти марно штурмують від початку війни, окупанти намагаються створити картинку відновлення мирного життя. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко:

«Після призначення рашистами Костянтина Іващенка від «ОПЗЖ» так званим мером стало відомо про інші кадрові перестановки. Відомо про нового «керівника освіти». За попередньою інформацією, йдеться про пана Мірошниченка (дані уточнюються для повної ідентифікації). Він вже заявив до підготовки запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для «відновлення навчання» обрано єдину непошкоджену школу № 53 (ту саму, де відбулося «обрання Іващенка»). Декілька днів поспіль близько 40 людей, яким пообіцяли гроші, приводять школу до ладу. Навчання планують запустити з першого травня. Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти.

Також, за нашою інформацією, Іващенко отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забеспечення проведення параду на 9 травня. Судячи з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху «спеціальної операції».

Та, як додає радник, ані техніки, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі рашисти фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів.

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