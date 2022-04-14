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ЗМІ дізналися, хто дав «притулок» Медведчуку, який ховався у Києві

11:30 14 квітня 2022
Кайданки

Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого під час спецоперації затримала СБУ, чекав на свою «евакуацію» з України у Києві в будинку за адресою Яслинська, 11 В, де зареєстрований обвинувачений у корупції у справі НАБУ/САП

Це з'ясували журналісти «Схем», які встановили, що за цією адресою з 2019-го прописаний Вадим Шленчак. Під час президентства Віктора Януковича він був заступником голови державної компанії «Укргазвидобування» та продовжував там працювати після Революції гідності.

«Вадим Шленчак — фігурант розслідування НАБУ/САП, який вже отримав обвинувальний акт, справа перебуває на етапі судового розгляду у Вищому антикорупційному суді. Як встановили детективи НАБУ, Вадим Шленчак разом з іншими обвинуваченими у цій справі сприяв колишньому народному депутату та бізнесмену у корупційній схемі з розкрадання коштів при видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ „Укргазвидобування“, внаслідок якого державі було завдано збитків на суму понад 700 млн грн» , — зазначили розслідувачі та додали, що зв'язатися із Шленчаком для отримання коментаря поки що не вдалося.

Про те, де перебував перед спробою втечі Віктор Медведчук, раніше СБУ розповів його охоронець — чоловік працював у нардепа останніх років 20.

Тим часом у ДБР повідомили, що Личаківський районний суд Львова заарештував ще 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Це, зокрема, 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта, частки у статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких Віктор Медведчук чи його дружина.

Нагадаємо, що Віктора Медведчука спочатку хотіли вивезти до невизнаного Придністров'я, а потім і до Москви.

Фото СБУ

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ЗМІ дізналися, хто дав «притулок» Медведчуку, який ховався у Києві

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