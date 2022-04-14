«Лисичанськ і Сєверодонецьк рівняємо із землею»: розвідка дізналася про найближчі плани окупантів на Донбасі

Окупаційним військам, які зосередили свої зусилля на взятті під контроль Донецької та Луганської областей, надано наказ «рівняти все із землею», якщо на цих напрямках до 10 травня не буде досягнуто успіху.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони України, публікуючи чергове перехоплення телефонних розмов окупантів.

«Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора Олег Карасьов розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня немає… не зробимо, то все із землею рівнятимемо», — йдеться у повідомленні. .

Окупант каже, що Рубіжне вони намагаються захопити, а Лисичанськ та Сєверодонецьк із землею рівняють: «Не намагатимемося. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Засадили так (ЗСУ), що щодня з танків і з усієї х…, а їм по х… Наших стріляють щодня».

У ГУР додають, що ця розмова підтверджує, що росія цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст і злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в ОРДЛО окупанти продовжують проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

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