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У київському метро відновлюють «повноцінний» рух поїздів двома з трьох гілок

9:44 14 квітня 2022
Метро у Києві

У Києві, де посупово відновлюється робота метрополітену, з п'ятниці, 15 квітня, на «синій» та «зеленій» лініях поїзди їздитимуть по обох коліях.

Як повідомляють у Київському метрополітені, на «червоній» лінії по обох коліях рух буде між станціями «Академмістечко» — «Шулявська» та по одній — між станціями «Шулявська» — «Театральна».

Орієнтовний інтервал руху по всіх лініях — 30 хвилин.

Отдже рух поїздів буде здійснюватися по:

  • «Червоній» лінії від ст. «Академмістечко» до ст. «Театральна»;
  • «Синій» лінії від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки»;
  • «Зеленій» лінії від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Робота пересадочних вузлів:

  • «Золоті ворота» — «Театральна»;
  • «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».

Без зупинки поїзди прослідують станції:

  • «Майдан Незалежності»;
  • «Кловська».

«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття», — йдется у повідомленні.

Нагдаємо, що в столиці наразі працюють 11 тролейбусних та 11 трамвайних маршрутів.

Фото КП «Київський метрополітен»

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