Є Чорнобаївка-15! Під Херсоном знищено склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу росії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про 15 серію серіалу «Чорнобаївка» — були знищені склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим).

А в ГУР Міноборони України розповіли про «народних месників» у Мелітополі, який захопив ворог.

«Невідомі патріоти ліквідовують окупантів у Мелітополі. Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня 2022 року ліквідовано 70 військовослужбовців Росії під час нічних патрулювань у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, у тому числі «кадирівці», — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, окупантів знаходили з вогнепальними та ножовими пораненнями. Інформація про точну кількість убитих та обставини смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.

«Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя. В даний час підрозділи окупаційних військ не досягли результатів у пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців Росії» , — додали в ГУР Міноборони.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не досягти, тривають бої.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбили вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника. Підрозділами зенітних ракетних військ за попередню добу збито двох ворожих винищувачів.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60−70 тисяч осіб на території так званої ДНР, проте зазначені показники були виконані лише на 20 відсотків.

А радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про вдалу операцію ССО на Харківщині.

Раніше в українській розвідці попередили, що окупанти готують провокації — бомбовий удар по Бєлгороду чи одному з міст Криму.

Фото Генштабу ЗСУ

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