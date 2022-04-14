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Україна

«Гарячкова активність окупантів — свідчення невпевненості. Робимо все, щоб їх сумніви виправдалися», — Зеленський

8:52 14 квітня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який раніше розповів, яке озброєння необхідне ЗСУ для боротьби з армією країни-окупана, заявив, що в росії сумніваються у своїй здатності зламати українців.

«Вся ця гарячкова активність окупантів свідчить насамперед про їхню невпевненість. До того, що навіть за значних запасів радянської військової техніки та значної кількості солдатів, яких командири не шкодують, російські війська сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Ну, а ми робимо все, щоб виправдати їхні сумніви» , — сказав він у своєму черговому відеозверненні.

За його словами, російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках, продовжують наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари та заводять в Україну нові колони техніки.

«Шукають резерви. Намагаються забрати у свої війська жителів півдня нашої країни — тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додаток до так званої мобілізації в окремих районах Донецької та Луганської областей» , — зазначив він і додав: «Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися лише стратегічним програшем росії — раніше чи пізніше».

Нагадаємо, що напередодні до Києва на зустріч із Зеленським приїжджали президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс та Латвії Егілс Левітс.

Фото Офісу президента

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