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Україна

Нарешті пішов за відомою адресою: ЗСУ знищили флагман ЧФ росії крейсер «Москва»

8:26 14 квітня 2022
Крейсер Москва

Інформацію про те, що з російським ракетним крейсером «Москва» у Чорному морі сталася «неприємність», визнали і в Міноборони країни-агресора, заявивши, що на борту корабля почалася пожежа та здетонував боєкомплект.

У МО Росії заявили, що крейсер, який на початку широкомасштабної агресії обстрілював захисників острова Зміїний і був відправлений за відомою адресою, отримав пошкодження. І не згадали про те, що спричинило пожежу. А це були дві українські ракети «Нептун», про що заявляв голова Одеської ОВА Максим Марченко: «Підтвердили, що ракетний крейсер „Москва“ пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!»

Перша інформація про удар двома ракетами по «Москві» з'явилася увечері 13 квітня. Відомий волонтер Serg Marco написав про це у мережі.

Про те, що сталося, писав і блогер Мартін Брест.

На борту російського корабля могли перебувати близько 500 членів екіпажу. У російському Міноборони заявляли, що всіх евакуювали.

А за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, крейсер затонув.

До речі, все це сталося наступного дня після того, як "Укрпошта" таки випустила марку, присвячену відомому курсу, яким відправили корабель.

 

Нагадаємо, що в порту окупованого Бердянська ЗСУ знищили десантний корабель «Саратов».

Фото з Вікіпедії

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