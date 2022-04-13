Медведчука намагалися вивезти до Придністров'я, а потім — до Москви: стали відомі подробиці затримання кума путіна

При затриманні лідера «Опозиційної платформи — За Життя» Віктора Медведчука співробітникам СБУ активно протистояла ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

«Ми не можемо розкрити всіх нюансів, але дещо цікаве можу розповісти. Це була складна спецоперація, яка тривала більше місяця у військових умовах», — сказав Баканов.

Глава СБУ додав, що доручення щодо затримання Медведчука дав президент України Володимир Зеленський. Спецслужба активізувала всі свої можливості, аби знайти політика-втікача.

«Було проведено дуже багато роботи, яка привела нас до Медведчука. Хочу наголосити, нам протистояв не просто Медведчук. З протилежного боку був потужний ворог — ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон» , — додав Баканов.

За його словами, російські спецслужби для реалізації свого плану залучили лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців. ФСБ задіяла всі можливості, щоби приховати свої плани. Для цього вкидалася дезінформація, спеціально проводились «зливи», намагалися організувати «липові» маршрути для евакуації Медведчука.

«Хочу сказати, що нам намагалися вкинути інформацію про місцезнаходження Медведчука у Швеції, Угорщині, від Закарпаття до Сумської області. Таким чином нас намагалися пустити неправдивим слідом, навіть підготували «псевдомедведчуків», — уточнив голова СБУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість обміну кума Путіна на українців, котрі опинилися в полоні ворога.

Фото СБУ

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