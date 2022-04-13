«Загроза ще досить велика»: Кличко рекомендував киянам не поспішати з поверненням до столиці

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до столиці повернулися вже 2/3 киян. Проте він просить не поспішати з поверненням до Києва, оскільки є загроза ракетних ударів з боку Росії.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону UA разом.

«Ми спираємось виключно на рекомендації військових, і на сьогоднішній день вони кажуть, що загроза ще досить велика. Велика загроза, що ракетні обстріли можуть відбуватися, розмінування йде на прилеглих територіях області», — заявив він.

При цьому Кличко додав, що більшість комунальних підприємств працюють, але складно.

«Частина підприємств евакуювалися і перебувають у безпечніших місцях за межами Києва, інша частина людей увійшла до складу ЗСУ, а нам потрібно надавати сервіс киянам. Вже 2/3 киян повернулися, щодня повертаються, незважаючи на рекомендації. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати не поспішати. Ще не всі маршрути автобусів та тролейбусів працюють», — заявив Кличко.

Також він назвав корисними пропозиції щодо перейменування окремих станцій метрополітену. Наприклад, «Мінської».

«Якщо з Мінська йдуть загрози нам, з території Білорусі злітають літаки, що бомбять і випускають ракети по наших будинках — якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що „Мінська“ може стати „Варшавською“. Це місто, яке допомагає Києву», — розповів міський голова.

Кличко припустив, що подібні зміни Київрада розгляне на найближчій сесії. Він пообіцяв зробити «правильні кроки» щодо перейменувань.

Нагадаємо, що крім станції «Мінська» перейменувати у Києві хочуть ще чотири станції метрополітену — «Дружба народів», «Площа Льва Толстого», «Берестейська» та «Героїв Дніпра». Із такою ініціативою до Київради звернувся начальник метрополітену Віктор Брагінський.

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