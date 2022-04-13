Завжди можна знайти альтернативу: чим замінити засоби гігієни та побутову хімію в умовах війни

Під час війни в дефіциті виявилися найнесподіваніші товари, без яких так важко обійтися сучасній людині. Тому важливо знайти їм недорогу альтернативу. І, як виявилося, це цілком можливо, пише сайт ТСН .

Альтернативи зубній пасті

Для чищення зубів можна використовувати активоване вугілля — потовкти таблетки і нанести отриманий пил на зуби. Таким же способом можна використовувати розчин харчової соди та солі.

Також можна пожувати будь-які ефірні трави, наприклад м'яту, гвоздику, шавлію, корінь лепехи, чебрець, після чого пройтися зубною щіткою по зубах.

Щоб позбутися неприємного запаху з рота, досить потримати натще хвилин 10 ложку олії, краще оливкової. А якщо немає, можна й соняшникову.

Альтернатива шампуню

Нею може стати розчин харчової соди (1 столова ложка на склянку води). Розчин нанести на волосся, після чого змити.

Також можна нанести на волосся збиті жовтки, помасажувати та змити.

Жирне волосся добре мити сухою гірчицею. Одну ложку сухої гірчиці розвести у склянці води, протерти коріння волосся та швидко змити теплою водою. Гірчицю потрібно використовувати дуже обережно і тільки в тому випадку, якщо на шкірі немає ніяких тріщин і подразнень.

Кефіром корисно мити сухе волосся.

Альтернатива дезодоранту

Розведеною у воді содою протирати пахви, розчин захистить шкіру від бактерій на цілий день.

Якщо на шкірі немає подразнень та пошкоджень, можна використовувати розчин лимонного соку.

Можна використовувати дитячу присипку або тальк. Аналогічно діє і кукурудзяний крохмаль.

Для жіночої гігієни можна приготувати відвар на основі ромашки. Для цього настояти 50 г ромашки на одному літрі води, додати соди і цим розчином протирати інтимні місця.

Альтернатива засобам для миття посуду

Їх з успіхом замінять розчини господарського мила, сухої гірчиці, сода, а для миття каструль та сковорідок добре підійде розчин оцту.

Альтернатива пральному порошку

Гірчичний порошок — підходить для всіх видів тканин, для ручного прання та для пральної машини (додавати 50 г).

Засіб для миття посуду — обробити ним попередньо пляму на тканині, а потім додати трохи саму пральню машинку.

При ручному пранні брудні речі замочити у воді з натертим господарським милом. Потім добре прополоскати.

Нагадаємо, українці на війні почали випробовувати найнесподіваніші фобії, пов'язані з гігієною. Про одну з них розповіла відома телеведуча.

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