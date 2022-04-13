«Треба разом перемогти зло»: Зеленський перерахував види озброєння, які терміново потрібні Україні

Президент України Володимир Зеленський знову закликав світову спільноту надати Україні важке озброєння та авіацію.

Про це він заявив у відеозверненні.

«Різні експерти говорили, що Україна не протримається більше тижня, якщо Росія вторгнеться в Україну. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію — ми відкинули її назад! Але наша війна ще далека від завершення. Це був лише перший раунд» , — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що керівник Кремля Володимир Путін та його армія змінюють свою стратегію — зміцнюють свої сили, щоб ще сильніше натиснути на Харків та весь Донбас, включаючи Маріуполь.

Президент також додав, що Путін не зупиниться в Україні та його наступною метою є Європа, про що відкрито заявляють російські пропагандисти.

«Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен певний список зброї. Я закликаю громадян усього світу допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів та лідерів ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну» , — заявив Зеленський.

За його словами, Україні терміново потрібні:

артилерійські знаряддя (калібр 155 мм) та боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм) — якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» чи американські M142 HIMARS;

БТРи (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські чи німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, БУК або аналогічні сучасні західні системи ППО);

бойові літаки.

«Ми просимо весь світ об'єднатися і допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Зброй Україну зараз, щоб ми разом змогли перемогти це зло», — наголосив президент.

Нагадаємо, екс-посол США в Росії Майкл Макфол спростував міф, що існує на Заході, про те, що більш активна допомога Україні спровокує Третю світову війну. На його думку, якщо ризик російської ескалації не досягає масштабів ядерної війни, то всі загрози Путіна у відповідь на постачання Україні винищувачів МіГ-29 або зенітно-ракетних комплексів С-300 лише струсу повітря.

Фото Офісу президента

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