«Мені дуже страшно, але я вірю у перемогу», — написав вчителю 9-річний Матвій, якого разом з братом і мамою вбили рашисти

Двох синів та дружину Олександра Чикмарьова окупанти розстріляли під час евакуації з Бучі. Проєкту «Очі» чоловік розповів свою жахливу історією і не зміг стримати сліз.

«6 числа ми зібралися з друзями виїжджати з Бучі. Ми виїхали, навпроти нас зупинилася БМП. І тут же я зупинив автомобіль, сусіди зупинилися, одразу почався обстріл. Діти та дружина Маргарита загинули одразу… Старшому, Матвію було 9, молодшому, Климу — 5. Загорівся автомобіль, я отримав поранення, переповз з автомобіля на стежку, після чого сховався за деревом, — розповідає Олександр. - Я бачив, як дві військові машини зрівнялись між собою, водії про щось говорили і роз'їхались. Зараз я в лікарні, бо важко травмовані ноги, постійно плачу, бо на моїх очах загинули мої рідні. Я не можу зрозуміти, за що з нами так вчинили рашисти. Ми їхали з табличкою „Діти“, вікна у машині не затоновані, орки ж бачили, що всередині сини».

Відомо, що загиблих Риту та її синів поховали поряд з місцем загибелі у братській могилі. Ще 3 березня Матвій виходив онлайн на дистанційний урок та ділився із вчителями листом, який написав після початку війни.

«В Україні йде війна. Це дуже небезпечно. Путін погана людина, починає війну без причини, бреше своєму народу. Мені зараз дуже страшно, але я вірю у перемогу своєї країни. Зараз я сиджу у підвалі та пишу цей текст, я хвилююсь за свою родину, тому що у Бучі щодня йдуть бої. Ми є щитом для нашої столиці — Києва. Якщо мені було б 18 років, я би пішов воювати за Україну. Але мені лише 9. Я заспокоюю маму, коли вона у відчаї, та розважаю молодшого братика. Я вірю, що ми переможемо. Пишаюсь, що я українець». Ось такого листа написав Матвійко, — розповіла на своїй сторінці у фейсбуці вчителька Матвія Чикмарьова Галина Марченко. - От звідки в нього стільки мудрості, сили духу, прагнення вчитися, простоти, любові, щирості, вдячності, звідки в нього стільки світла? І радієш від того, що просто опинився поруч з такою людиною, що маєш честь бути його вчителем і вчитися у нього водночас… Але цю дитину та її родину вбили кляті рашисти при спробі евакуюватися з міста. Янголів побільшало".

Раніше місцеві мешканці Бучі повідомляли про те, що у масових розстрілах мирних людей брали участь працівники ФСБ росії.

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