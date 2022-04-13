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Летіли вбивати українців: під Харковом ЗСУ збили два літаки ворога

17:00 13 квітня 2022
Летіли вбивати українців: під Харковом ЗСУ збили два літаки ворога

Українські воїни з кожним днем відточують майстерність знищення техніки ворога. Так, сьогодні, 13 квітня, у Харківській області українські захисники збили два російські літаки, які летіли вбивати українців.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо в наші Збройні Сили України, які цілодобово захищають Харківську область», — наголосив голова Харківської ОВА.

У прес-центрі командування Повітряних сил підтвердили цю інформацію, висловивши припущення, що йдеться, ймовірно, про літаки Су-34 або Су-30.

«13 квітня в Харківській області підрозділами зенітних ракетних військ збито два винищувачі окупантів. Тип збитих літаків встановлюється», — зазначили військові.

Українці палко подякували своїм відважним захисникам.

Нагадаємо, з початку нового етапу війни з Росії наші воїни збили вже 158 ворожих літаків.

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Летіли вбивати українців: під Харковом ЗСУ збили два літаки ворога

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