Рашисти вивезли з Маріуполя до рф та «днр» 33,5 тисячі громадян України, — мер Бойченко

Про те що рашисти вивезли з Маріуполя 33,5 тисячі громадян України, в ефірі телемарафону заявив міський голова Вадим Бойченко.

«Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої „днр“ або до російської федерації. Ми верифікували цих людей з реєстром громади міста. Сьогодні займаємось порятунком маріупольців, яких незаконно вивезли орки. Вже декілька посольств європейських держав долучилося до цього процесу. Крім того, зараз йде збір доказів щодо воєнних злочинів росії в Маріуполі. Після чого ці дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інституцій у сфері кримінального права».

Згадав мер і про ситуацію з житлом. За його словами, будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновані. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.

«Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде й з росією. Вони заплатять за все», — додав Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі рашисти фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів та влаштовують крематорії для спалювання тіл українців.

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