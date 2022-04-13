Хто з українців зможе отримати 2 чи 3 тисячі грн за новою програмою від держави — розповідає міністерка Лазебна

Урядом було розроблено та запроваджено програму допомоги на проживання для українців, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, але не виїхали за кордон. За цією програмою уряд щомісячно надає внутрішньо переміщеним особам по 3 тисячі гривен на кожну дитину або людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну іншу особу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

— Ця програма теж разова, як і «єПідтримка»?

— Ні. Гроші виплачуватимуться щомісяця протягом дії воєнного стану в Україні та ще 30 днів після того, як його скасують. Всі, хто звернеться із заявою на виплати до 30 квітня, зможуть отримати виплату за березень.

Ці виплати не оподатковуються, не враховуються до сукупного доходу родини і надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких як пенсія, субсидія, інші види соціальної допомоги.

Для отримання коштів за цією програмою, необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа. Це можна зробити в органах соціального захисту населення, у громаді, ЦНАпі. Вже цього тижня очікуємо на відповідне оновлення функціоналу застосунку «Дія». Там можна буде одночасно й зареєструватись як внутрішньо переміщена особа, і подати заяву на допомогу на проживання.

Кошти зарахуються на рахунок людини за стандартом IBAN, його потрібно вказати під час звернення.

697

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter