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Українські морпіхи здійснили прорив та об'єдналися з полком «Азов», — Арестович

11:06 13 квітня 2022
Українські морпіхи здійснили прорив та об&#39;єдналися з полком «Азов»,&nbsp;— Арестович

В обложеному Маріуполі морська піхота здійснила прорив та об'єдналася з полком «Азов». Таким чином вдалося зміцнити район оборони, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком „Азов“, який професійно забезпечив цей захід», — зазначив він.

На жаль, про повний прорив блокади поки не йдеться — поки об'єдналися два українські підрозділи, які діють в обложеному місті. Проте внаслідок прориву «Азов» отримав суттєве підкріплення, бригада морської піхоти уникла розгрому, а об'єднані захисники Маріуполя серйозно зміцнили свій район оборони.

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«Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить», — додав Арестович.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, за часи бойових дій за Маріуполь могли загинути до 22 тисяч мирних жителів.

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