Зловіща двадцятка тисяч «двохсотих»: стали відомі втрати ворога з початку війни в Україні

З початку нападу на Україну окупаційні війська втратили в нашій країні майже 20 тисяч осіб особового складу, хоч і продовжують приховувати реальні цифри втрат .

Як повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ, серед знищеної українською армією військової техніки агресора налічується 739 танків, 1964 одиниць бойових броньованих машин, 358 артилерійських систем, 115 смертоносних РСЗВ та 64 одиниці засобів ППО.

Також до активу українських військових віднесено:

літаки — 158 одиниць

вертольоти — 143 одиниці

автомобільна техніка — 1429 одиниці

кораблі/катери — 7 одиниць

цистерни з ПММ — 76 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 132 одиниці

спеціальна техніка — 25 одиниць

пускові установки ОТРК — 4 одиниці.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — традиційно додають у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні воїни однієї з бригад ЗСУ показали епічне нічне відео знищення ворожого танка, від якого залишилася тільки воронка в землі.

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