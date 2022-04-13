Путін має намір покінчити з армією Росії: Арестович повідомив про нове рішення кремлівського диктатора

У Кремлі вирішили продовжувати війну в Україні, і це напевно призведе до того, що у Росії не залишиться боєздатних військ. Такою думкою радник глави Офісу президента Олексій Арестович поділився із Марком Фейгіним.

Тим самим, вважає Арестович, путін вирішив покінчити з російським генералітетом і з партією війни.

«Тому що він не може не знати, судячи з заяв канцлера Австрії, який з ним розмовляв, путін знає все про війну, все чудово розуміє. Щодо співвідношення сил і засобів — продовжувати війну — це божевілля…», — цитує Арестовича сайт ТСН .

Він також передрік росіянам гарантовану поразку в Україні і путін, за словами Арестовича, це знає.

«путін вирішив покінчити з власною армією. Товариша Дворнікова (генерала армії Олександра Дворнікова, якого через жорстоку тактику війни прозвали „сирійським м'ясником“, — Авт.) він поставив для того, щоб покінчити з нею якомога надійніше… А навіщо йому це? Путін вирішив позбутися військової партії Росії. У кого завжди був високий рейтинг понад 80%? У путіна. А тут йому приносять папірець, де видно, що є ще один суб'єкт з високим рейтингом. А навіщо це потрібно в Росії, де є Володимир Володимирович з рейтингом понад 80%? Хтось один із них зайвий», — вважає радник голови ОП.

Нагадаємо, радник із національної безпеки США Джейк Салліван вважає, що призначення генерала Дворнікова керівником «спецоперації» Путіна не змінить спільних шансів росії на успіх і росії не вдасться підкорити Україну. Водночас у США очікують від російського генерала жорстких атак проти мирних жителів, як це було раніше продемонстровано Дворніковим у Сирії.

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