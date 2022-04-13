Вночі російські танки горять краще: ЗСУ показали знищення бронетехніки окупантів

На відміну від інших армій світу, українські воїни не скаржаться на погану видимість уночі та влучно знищують ворожу техніку. Про це йдеться у повідомленні на сайті Генштабу ЗСУ.

«Україна — містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще», — сказано у повідомленні.

Також військові наводять відео, зняте у 92-й окремій механізованій бригаді (ОМБр) ім. кошового отамана Івана Сірка.

Самі ж танкісти вказують, що відео присвячене спільній «роботі» операторів безпілотника та роботі артилерії. Незважаючи на погану видимість «зоряне око» дрона легко виявив танк супротивника і передав його координати. В результаті по ворожій бронетехніці прилетіла «болванка», і на місці танка утворилася вирва.

Читачі сторінок оцінили точне знищення техніки окупантів.

Також бійці бригади записали ще одне відео, в якому заявили про свою рішучість знищувати окупантів до визволення України.

Нагадаємо, тільки на території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу було відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи супротивника, а угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил було збито ворожий літак Су-25.

776

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter