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Ворог перекидає в Україну своїх «добровольців» і готує новий наступ, — Генштаб ЗСУ

8:47 13 квітня 2022
Знищена ворожа техніка

З початком сорок дев’ятої доби героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню ворог не припиняв обстрілів міст і сіл Південного Сходу України, зокрема, й Маріуполя. В останньому триває ворожий наступ в районі металургійного комплексу «Азовсталь» та морського порту. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Готуючи подальше просування, окупанти продовжують перекидання до України так званих «добровольців». Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

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На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника, а угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил за попередню добу збито ворожий літак Су-25.

На щастя, противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

Нагадаємо, напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про нововведення у «спецоперації» рашистів в Україні — тіла вбитих окупантів почали відправляти додому малими партіями, аби зменшити шок росіян.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

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