Знамените «Поїхали!» не спрацювало: Зеленський про затримання кума путіна у День космонавтики

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука у День космонавтики, який відзначається 12 квітня, та запропонував обміняти його на взятих ворогом у полон бійців ЗСУ.

Про це глава держави заявив у нічному зверненні за підсумками 48 дня війни з агресором.

«Дуже символічно, що саме у День космонавтики було затримано пана Медведчука. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього «космонавта» у поганому сенсі слова — не спрацювало знамените «Поїхали!» , — заявив глава держави.



Він також зазначив, що вважає особливо цинічним із боку Медведчука використання військового камуфляжу. У такий спосіб він намагався замаскуватися.

«От такий „вояка“. Ось такий „патріот“. Що ж, якщо Медведчук сам вибрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную російській федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців та дівчат у російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість», — додав президент.

Також глава Української держави висловив упевненість у тому, що затримання кума володимира путіна — Віктора Медведчука — є доказом того, що всі військові злочинці, які вчинили масові вбивства та інші жахливі та мерзенні злодіяння у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Макарові, у містах та селах Чернігівській, Харківської областей, на Донбасі будуть обов'язково знайдені і покарані.

«Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо. І нехай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, кум путіна Медведчук підозрюється у державній зраді за двома кримінальними провадженнями. 12 травня 2021 року депутату вручили підозру у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України. У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру у держзраді та пособництві тероризму у так званій «вугільній справі» (ст. 111 та ч. 1 ст. 258−3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України. Діяльність Медведчука щодо «вугільної справи» правоохоронні органи почали документувати ще у 2016 році. 27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік із-під домашнього арешту. Його дружина Оксана Марченко покинула територію України ще до початку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну.

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