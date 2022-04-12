СБУ затримала Медведчука

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході спецоперації СБУ затримала лідера ОПЗЖ Віктора Медведука, який після початку широкомасштабної агресії росії втік з-під домашнього арешту.

«Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі пізніше. Слава Україні!» — повідомив Володимир Зеленський.

Він виклав фото Медведчука у пікселі та у кайданках.

Нагадаємо, що в березні Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку — тримання під вартою.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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