СБУ затримала Медведчука
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході спецоперації СБУ затримала лідера ОПЗЖ Віктора Медведука, який після початку широкомасштабної агресії росії втік з-під домашнього арешту.
«Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі пізніше. Слава Україні!» — повідомив Володимир Зеленський.
Він виклав фото Медведчука у пікселі та у кайданках.
Нагадаємо, що в березні Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку — тримання під вартою.
Фото зі сторінки Володимира Зеленського1278
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