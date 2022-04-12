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У Раді запропонували розширити список громадян, які не підлягають мобілізації: кого туди включили

19:27 12 квітня 2022
Мобілізація

Народні депутати зареєстрували проєкт закону, яким хочуть поширити право на відстрочку від мобілізації до ВСУ на учнів і викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (нині таке право мають студенти і викладачі вузів).

Відповідний проєкт був зареєстрований в Раді 11 квітня за № 7272, а його авторами є переважно народні депутати від фракції «Голос».

На їх думку, звільнення учнів профтехосвіти від мобілізації «дасть змогу забезпечити відбудову України шляхом наповнення ринку фахівцями, в тому числі кваліфікованими».

Тобто, у разі прийняття закону Радою, абзаци другий та третій частини другої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» будуть викладені у такій редакції: «здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової, передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої, чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;».

Нині проєкт пройшов стадію обговорення у профільному комітеті і переданий на ознайомлення депутатам.

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