Велика кількість загиблих на війні з Україною, причому і серед «командування», почала призводити до відмови росіян брати участь у війні. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх на батьківщину невеликими партіями.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, командири рашистів вважають — це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

Також стало відомо, що військовослужбовці РФ з 47-ї танкової дивізії, що брали участь в боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які вони отримали, це 2% до окладу за «навчання» ще до початку війни. При цьому, статус «ветерана» теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Тож військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються.

«Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій», — констатують українські розвідники.

Нагадуємо, раніше стало відомо, як окупанти намагаються повернути до війська тих, хто вже має поранення. Для цього військово-політичне управління східного військового округу рф вимагає організувати «проведення військово-політичного інформування про перебіг демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети «Комсомольська правда». Її мали розповсюджувати у госпіталях для військових рф.

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