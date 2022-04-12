Скільки грошей і за якою держпрограмою платять українцям під час війни — розповідає міністерка Марина Лазебна

першій частині інтерв'ю міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла «ФАКТАМ» про механізм виплат субсидій, пільг, соціальних допомог, що діє під час війни. розповіла «ФАКТАМ» про механізм виплат субсидій, пільг, соціальних допомог, що діє під час війни. У продовженні розмови йтиметься про те, які діють програми для підтримки тих, хто втратив домівку, роботу, переїхав в безпечний регіон країни чи за кордон та в яких банках можна буде отримати ці гроші.

— Пані Марино, наскільки я знаю, наразі розроблено та вже діє кілька програм підтримки українців. Тож, на яку допомогу від держави сьогодні можуть розраховувати люди?

- Однією з найперших програм стала єПідтримка, в рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. За цією програмою допомогу від держави отримували ФОПи, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року; наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України; ФОПи, які не перебувають в стані припинення, реорганізації чи ліквідації. Ця програма завершена.

Наступна програма, яку схвалив уряд, — це допомога на проживання для українців, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, але не виїхали за кордон. За цією програмою Уряд щомісячно надає внутрішньо переміщеним особам по 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну іншу особу.

— Ця програма теж одноразова, як і єПідтримка?

- Ні. Гроші виплачуватимуться щомісяця протягом дії воєнного стану в Україні та ще 30 днів після того, як його скасують. Всі, хто звернуться із заявою на виплати до 14 квітня, зможуть отримати виплату за березень.

Ці виплати не оподатковуються, не враховуються до сукупного доходу родини і надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких як пенсія, субсидія, інші види соціальної допомоги.

Для отримання коштів за цією програмою, необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа. Це можна зробити в органах соціального захисту населення, у громаді, ЦНАПі. Вже цього тижня очікуємо на відповідне оновлення функціоналу застосунку «Дія». Там можна буде одночасно і зареєструватись як внутрішньо переміщена особа, і подати заяву на допомогу на проживання.

Кошти зарахуються на рахунок людини за стандартом IBAN, його потрібно вказати під час звернення.

— Раніше подібну виплату переселенці могли отримати лише через Ощадбанк. Сьогодні теж є прив'язка до цього банку?

- Ми зняли це обмеження. Зараз, коли людина приходить, реєструється і залишає заяву на грошову виплату, вона може вказати будь-який банк.

Далі, цього місяця стартує програма, яка допомагатиме бізнесу та сприятиме працевлаштуванню переселенців. Уряд компенсуватиме роботодавцю частину витрат на оплату праці працевлаштованих переселенців в сумі 6 500 гривень на місяць протягом двох місяців.

Також громадам та людям, які безкоштовно влаштовують у себе внутрішньо переміщених осіб, Уряд компенсує витрати на комунальні послуги в сумі приблизно 450 гривень на місяць. Гроші виплатять за кожну безкоштовно розміщену людину, незалежно від віку.

Але окрім внутрішньо переміщених осіб ми хочемо підтримати людей, які залишались в обстрілюваних містах, під окупацією, і нікуди не виїжджали. Надати їм допомогу ми, звісно, зможемо після деокупації. Найближчим часом Уряд представить таку програму підтримки.

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