Майстриня з Вінниці Юлія Васюк допомагає ЗСУ, створюючи писанки на честь наших захисників. А от Марина Федчик з Ужгорода шиє ляльки вуду із зображенням путіна. Їх продають як сувеніри, відправляючи кошти на армію, або ж дарують військовим на передову для підняття бойового духу.

«Хоч за фахом я лікар, ляльками займаюсь все свідоме життя: збирала їх із самого дитинства, — розповіла „ФАКТАМ“ Марина Федчик. — У мене дуже велика колекція. Зрозуміла, що час робити їх самої тоді, коли взяла до рук справжню ляльку, зроблену людськими руками. Тоді відчула, що це унікальний екземпляр, зроблений спеціально для мене. Емоцій не передати! На пенсії я продовжила своє заняття. У найперший карантин, коли у людей була паніка, я просто шила ведмедиків, зайчиків, ляльок і була щасливою. Адже могла в кожну роботу вкласти всі свої емоції».

Та, за словами майстрині, війна внесла свої корективи і їй більше не захотілось шити традиційні ляльки.

«Якось у знайомої побачила ляльку з вишитим лицем, схожим на путіна. Вирішила, що треба й собі щось подібне створити, бо від негативних емоцій просто дах поїде. Втім, вишивати диктатора-вбивцю бажання не було, забагато честі йому. Тому зі звичайної тканини вирізала половинки, які потім зшила. Напис символічний — ПТН ПНХ. На тілі заклик — Ні війні. Повішала його жовто-блакитну стрічку, що символізує — прийшла путіну смерть! Натикала голок з бусинками кольору нашого прапора, що означає, що саме від українців орки та їх диктатор загине. Що відчула? Радість! Розповіла про свою „новинку“ та показала знайомим — і почали замовляти! В одному з магазинів вуду йдуть в комплекті з тематичними футболками — чудовий подарунок!»

Щодня Марина Федчик виготовляє близько двадцяти таких ляльок вуду

Щодня Марина Федчик виготовляє близько двадцяти ляльок вуду. Виручені від продажу кошти віддають громадській організації, після того волонтери закупляють все необхідне 128-ій гірськопіхотній бригаді, якою опікуються.

«Загалом ми реалізували понад 150 ляльок, — каже Марина. — Дуже популярні вуду серед іноземців. Днями журналісти з Естонії, які теж собі їх придбали, тішилися, що ми маємо такі штуки, й дуже сподівалися, що ми подолаємо не лише путіна, а всю його ту братію».

Нагадаємо, відомий український фешн-дизайнер Андре Тан із початком війни кардинально змінив профіль діяльності і перейшов на пошиття бронежилетів.

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