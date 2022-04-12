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Росіянка — чоловікові-окупантові: «Ти давай там, українських баб гвалтуй. Головне — оберігайся»

16:58 12 квітня 2022
Росіянка – чоловікові-окупантові: «Ти давай там, українських баб гвалтуй. Головне – оберігайся»

Дружини російських загарбників добре знають про «подвиги» своїх чоловіків, в т. ч. їм відомо про численні факти зґвалтування українських жінок. Це випливає з чергової телефонної розмови окупанта з «коханою», що його оприлюднила СБУ.

«Ты давай там, украинских баб насилуй, только мне ниче не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — грайливо промовляє до чоловіка росіянка.

Нагадаємо, від сексуального насилля окупантів потерпають не лише жінки, але й зовсім маленькі дівчатка, і навіть хлопчики.

Складається враження, що путін дозволив своїм воякам не лише мародерити безкарно, але й чинити найбільш нелюдські злочини в ненависній для нього Україні.

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