Росіянка — чоловікові-окупантові: «Ти давай там, українських баб гвалтуй. Головне — оберігайся»
Дружини російських загарбників добре знають про «подвиги» своїх чоловіків,
«Ты давай там, украинских баб насилуй, только мне ниче не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — грайливо промовляє до чоловіка росіянка.
Нагадаємо, від сексуального насилля окупантів потерпають не лише жінки, але й зовсім маленькі дівчатка, і навіть хлопчики.
Складається враження, що путін дозволив своїм воякам не лише мародерити безкарно, але й чинити найбільш нелюдські злочини в ненависній для нього Україні.1449
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