Насильно вивезених до Росії українців відправляють до Сибіру і на Далекий Схід, — ЗМІ

Путін, який спантеличив канцлера Австрії заявою про війну з Україною, розпорядився про переселення українців з тимчасово окупованих рашистами територій Донецької та Луганської областей до Сибіру і за Полярне коло. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Independent.

Рішення пояснюється «ситуацією, яка склалася в Україні».

Всього йдеться про насильницьке переміщення 95 739 громадян України, які опиняться за понад 8850 км від їхніх будинків. Цей процес називають «розподілом до суб’єктів Російської Федерації».

Зокрема, 11 398 українців хотять вивезти до Сибіру, 7 218 — на Далекий Схід та 7023 — на Північний Кавказ, включаючи Чечню, Інгушетію та Дагестан.

В рамках кампанії з переселення розповсюджуються так звані мотиваційні листівки, у яких йдеться про «підйомні», житлові сертифікати та прискорене отримання російського громадянства.

«Ось такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять до найдепресивніших регіонів росії. Тепер зрозуміло потворну логіку путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери. Так чим це відрізняється від політики гітлера?», — задаються питанням у Маріупольскій міській раді.

Крім того, The Independent пише, що людей, що їх «рятували» рашисти у Маріуполі, просили підписати документи, в яких стверджується, що їхнє місто обстрілювали українські війська.

При цьому підписантам документів було роз'яснено, що повернутися в Україну вони не можуть, оскільки там їх чекає «переслідування».

Нагадаємо, напередодні українська омбудсменка Людмила Денісова, повідомила, що громадян України, яких примусово вивезли до росії, змушують оформляти паспорти рф. Шляхом залякування найбільш уразливих категорій — жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом у громадянство росії та видано 12 тисяч паспортів.



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