Рашисти готують ракетно-бомбовий удар по Білгороду або одному з міст Криму, — Буданов

Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у населених пунктах росії, а також завдання ракетно-бомбових ударів по Білгороду, де, до речі, нещодавно було знищено нафтобазу, або по окупованому Криму.

За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирила Буданова, це може бути зроблено для нагнітання антиукраїнської істерії.

За його словами, провальне виконання плану з мобілізації в росії змушує путінський режим пускати у дію брудні сценарії: «Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках або ракетні обстріли, щоб звинуватити у Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину „звірств українських націоналістів“. Цілком можливо, що ці теракти будуть подані як помста українців за Бучу та Краматорськ та як виправдання жорстокості проти українського мирного населення».

Він також зазначив, що останніми днями російська влада все активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. Тим часом у Білгородській та Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка з приводу уявного «наступу українських добровольчих батальйонів та диверсійних груп».

Раніше в ГУР МО повідомляли, що на окупованих територіях Донбасу окупанти мобілізують не лише чоловіків старше 60 років, а й інвалідів, а також співробітників «стратегічних підприємств».

Фото ГУР Міноборони України

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