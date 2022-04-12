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Україна

Відбиватися нема чим, але у полон не здамося: морпіхи з оточеного Маріуполя записали відеозвернення до українців

11:08 12 квітня 2022
Зруйнований будинок

Українські морські піхотинці з 36-ї бригади, які обороняють Маріуполь, проти захисників якого ворог застосував хімічну зброю, розповіли, що під час блокади позбавлені постачання зброї та продовольства.

У відеозверненні боєць ВСУ каже, що вони залишаються вірними Україні та продовжують перебувати на позиціях: «Ми не здавали позиції, захищаємо кожний клаптик землі. Але реалії такі, то місто у блокаді. Ніякого підвезення боєріасів та продовольства не було. Дякуємо українцям, які вірили та вірять у морське піхоту. Ми не залишимо свої озиції і залишимося вірними. Слава Україні».

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що «зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий і підтримується»: «Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою публічних обговорень. Ми робимо можливе і неможливе для Перемоги та збереження життя особового складу та мирних жителів у всіх напрямках».

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